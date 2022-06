Chris Froome naar de Tour, Jakob Fuglsang en Michael Woods zijn de kopmannen bij Israël-Premier Tech

Israël-Premier Tech neemt Chris Froome mee naar de Tour. Jakob Fuglsang en Michael Woods zijn de kopmannen binnen de selectie.

Op voorhand was het twijfelachtig of Israël-Premier Tech Chris Froome zou meenemen naar de Tour. Alles hing af van de Dauphiné en de Mont Ventoux Challenge, maar hij moest ziek opgeven in de Dauphiné en hij enkele dagen nog niet genezen, waardoor Froome forfait moest geven voor de Mont Ventoux Challenge.

Toch heeft Froome zich kunnen bewijzen tegenover de ploeg. De viervoudige Tourwinnaar is opgenomen in de selectie. "Ik heb dit seizoen heel hard gewerkt voor een Tourselectie", zegt hij. "Ik kijk al hard uit naar mijn deelname."

RITTEN WINNEN

De kopmannen van Israël-Premier Tech zijn Jakob Fuglsang en Michael Woods. "Starten in mijn thuisland is iets dat ik maar 1 keer zal meemaken in mijn carrière", zegt Fuglsang. "Ik ben er helemaal klaar voor."

Echte klassements ambities heeft de ploeg niet. "Het doel is om ritten te winnen", zegt algemeen manager Kjell Carlström. "In de loop van de Tour kunnen we eventueel kijken of we een leidertrui mee naar huis kunnen nemen."