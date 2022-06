Jumbo Visma gaat in tegen kritiek op selectie voor Tour de France

In Nederland heeft Jumbo Visma heel veel kritiek gekregen op de selectie voor de Tour de France.

De Nederlandse ploeg krijgt het hard te verduren omdat er met Steven Kruijswijk maar één Nederlander in de selectie zit, tegenover drie Belgen.

“Ik ga je niet uitleggen waarom de ene renner wél en de andere niet is geselecteerd. Er zijn veel redenen waarom we tot deze acht zijn gekomen”, zegt Merijn Zeeman van Jumbo Visma aan Het Nieuwsblad.

“Er is veel commentaar en de doorsnee-Nederlander vindt het jammer. Ze zouden graag zien dat de beste Nederlandse ploeg ook veel Nederlanders meeneemt, maar daar hebben we nog een paar jaar voor nodig. Voor de Tour heb ik de best mogelijke ploeg opgesteld. Niemand krijgt een streepje voor door zijn paspoort.”