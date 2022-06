🎥 AG2R Citroën neemt Greg Van Avermaet niet mee naar de Tour, Oliver Naesen en Stan Dewulf wel

AG2R Citroën heeft verrast met zijn Tourselectie. Greg Van Avermaet gaat niet mee. Oliver Naesen en Stan Dewulf gaan wel mee. Voor Dewulf wordt het zijn debuut.

Greg Van Avermaet nam al 9 keer deel aan de Tour, waarvan een onafgebroken reeks sinds 2014. Daar komt nu dus een einde aan. AG2R Citroën selecteerde hem niet voor dit jaar.

"Dat was geen makkelijke keuze", zei ploegleider Vincent Lavenu tijdens de persbabbel waarin hij de selectie bekendmaakte. "Er zijn veel meters af te leggen in het hooggebergte. Daarom kiezen we voor Bob Jungels die terug zijn beste niveau haalt."

Wel in de selectie bij AG2R: Oliver Naesen en Stan Dewulf. Naesen zal kopman Ben O'Connor bijstaan. "Hij heeft veel ervaring bij wind en waaiers", zegt Lavenu daarover. Dewulf maakt zijn Tourdebuut.