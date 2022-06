Onze sterren voor het BK tijdrijden bij de vrouwen: Lotte Kopecky opnieuw torenhoog favoriete

Lotte Kopecky is het inmiddels wel gewend om te triomferen op het BK tijdrijden. De topfavoriete gaat voor haar vierde titel op rij.

Voor de mannen vandaag aan zet zijn in Gavere, is het aan de vrouwen om hun tijdritkampioesnchap af te werken. Lotte Kopecky verdedigde immers al twee keer een Belgische titel tijdrijden met succes. Tegen de druk is ze dus zeker bestand.

Al is het uiteraard verre van evident om het jaar na jaar als topfavoriete te blijven waarmaken.De concurrentie komt van enkele gevestigde waarden die al enkele jaren proberen dichter te sluipen. Daarnaast is er ook het talent Julie De Wilde, die ook in het werk tegen de klok aan het doorbreken is.

In de loop van de ochtend en de middag moet blijken hoe het dit jaar uitdraait op het BK tijdrijden bij de vrouwen. Dit zijn alvast onze sterren:

**** Lotte Kopecky

***

** Julie Van De Velde - Sara Van de Vel

* Julie De Wilde