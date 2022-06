Wout Van Aert geeft forfait voor het BK op de weg door stoot op de knie

Komende zondag zal Wout Van Aert zijn Belgische titel niet kunnen verdedigen. Hij was de afgelopen dagen op hoogtestage in Tignes. Daar heeft hij vorig weekend zijn knie tegen zijn stuur gestoten. De voorbije dagen gaf dat nog lichte irritatie. Van Aert geeft dus forfait voor het BK zondag.

"Ik vind het erg jammer dat ik mijn trui niet kan verdedigen", zegt Van Aert. "Ik zou nooit zomaar passen voor een BK. Ook vind ik het jammer dat ik het tijdrijden moest missen omdat het gewoon niet in de planning paste. Maar als ik de Tour niet in gedrang wil brengen is dit de verstandigste keuze."

.@WoutvanAert will not be at the start of the Belgian cycling championships.



He hit his knee during a training session, which caused minor irritation in the past few days. “This is the wisest decision because I don't want to jeopardize the Tour.”



