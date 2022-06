🎥 Knotsgekke taferelen houden aan: Eritreeërs gaan opnieuw uit hun dak voor Biniam Girmay

Sant in eigen land zijn: Biniam Girmay kent er wel iets van. De Eritreeërs zijn helemaal gek van hun wielerheld, is nogmaals gebleken.

De populariteit van Biniam Girmay had in Eritrea eigenlijk reeds ongekende hoogten bereikt. Nadat hij naar een zilveren medaille spurtte op het WK voor U23 vorig jaar en hij dit jaar Gent-Wevelgem en een rit in de Tour won bij de profs, wachtte hem telkens een warm onthaal met vierende fans in zijn thuisland.

Ze kunnen hem deze week van nabij aan het werk zien op de nationale kampioenschappen van Eritrea. De tijdrittitel is alvast voor Girmay. In het nationale tijdritkampioenschap knalde de renner van Intermarché-Wanty-Gobert naar goud.

Dat heeft er zijn heldenstatus alleen nog maar groter op gemaakt. Op een filmpje van zijn Belgische wielerploeg is te zien hoe Girmay na zijn overwinning - in de kampioenentrui en met zijn medaille rond de nek - letterlijk op handen wordt gedragen door het publiek. Zeker voor de vele jonge kinderen aanwezig kunnen niet genoeg van hem krijgen. Voor hen is hij een groot idool.