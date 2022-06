Bossuyt eerste uitdaagster van Kopecky en ziet wel iets in alliantie: "Het is een BK, er kunnen rare situaties ontstaan"

Shari Bossuyt werd de laatste twee jaar derde en vierde op het BK. Als iemand Kopecky kan uitdagen, lijkt het wel Bossuyt te zijn.

Met haar tweede plek in het BK tijdrijden heeft Bossuyt alvast bewezen dat de conditie goed is. Ook zondag is er een mooie kans op eremetaal. Op het vlakke parcours in en rond Middelkerke verwachten velen een sprint en Bossuyt is best snel aan de meet. De renster van Canyon-SRAM sluit op voorhand niets uit qua koersverloop.

"Het kan ook wel zo zijn dat eenzaat op het einde wegrijdt en niemand er naartoe springt", werpt Bossuyt in een vooruitblik bij Wielerkrant een mogelijk scenario op. "Ik denk dat we gewoon moeten koersen." 'We', dat zijn dan de sterkste rensters die aan de start komen.

MET DE GROTEN VOOR SCHIFTING ZORGEN

"Ik, Lotte Kopecky, Valerie Demey, Jesse Vandenbulcke: we rijden allemaal alleen, zonder ploegmaats." Kan het dan tot een soort 'alliantie van de groten' komen? "Ik denk dat er al een schifting kan gebeuren als we onze koppen bijeen steken en gewoon vol koersen. Dan kunnen we nog altijd zien wat er gebeurt."

Als het op een sprint uitdraait, hoeft dat voor Bossuyt dus nog niet nadelig uit de draaien. Als het dan even wat tegenzit voor Kopecky, is het misschien zelfs een unieke kans om haar te verslaan, want bij een spurt komen er zoveel zaken bij kijken. "Da's waar, in een sprint kan alles. Het is een BK. Er kunnen altijd rare situaties ontstaan."