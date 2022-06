Campenaerts herkent situatie rond blessure Van Aert perfect: "Ik hoop dat het bij Wout minder erg is"

Wout van Aert past voor het BK op de weg door een knullige blessure. Campenaerts herkent de situatie, want hij had het ook al eens voor.

Wout van Aert stootte met de knie tegen zijn stuur. Iets wat menig profrenner meemaakt in zijn carrière en ook Victor Campenaerts is er niet aan ontsnapt. "Ik heb exact hetzelfde voorgehad in de verre voorbereiding op het werelduurrecord. Eind 2018 had ik dat voor. Dat was lastig, want ik heb daardoor twee maanden niet kunnen fietsen."

RUSTEN

Zo'n vaart mag het bij Van Aert niet lopen, want de Tour de France staat voor de deur. Het overslaan van het BK op de weg is vooral uit voorzichtigheid, zodat zijn Tour-deelname niet in het gedrang komt. "Ik hoop dat het bij Wout minder erg is dan het bij mij was. Maar vooral op tijd rusten is hierbij erg belangrijk."

Zo'n kniestoot tegen het stuur kan ook leiding tot een ontsteking. Dan wordt het een bepaald syndroom. "We hebben twee chirurgen in het land die daar gespecialiseerd in zijn: Toon Claes en Jan Bellemans", legt Campenaerts uit. "Ik hoop dat Wout bij de juiste mensen te raden gaat. Daar ga ik toch vanuit."