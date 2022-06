Kopecky op haar hoede voor BK: "Als ze er geen agressieve koers van maken en mij niet aanvallen, zou dat dom zijn"

Lotto Kopecky gaat voor een derde triomf op rij op het BK op de weg. Haar niet aanvallen zou dom zijn, zo stelt ze vooraf. De SD Worx-renster verwacht dus aanvallen te moeten pareren.

Kopecky is al voor de vierde keer op rij Belgisch kampioen tijdrijden te worden. De vraag is nu of haar zegereeks in de BK-wegrit ook blijft duren. "Het klopt dat mijn reeks in het tijdrijden evidenter te verlengen is dan in het wegritten. Het kan zondag al een lastige koers worden, ook voor mij. Er zijn veel meisjes die het mij moeilijk zullen maken. Ik zou hetzelfde doen in hun plaats".

De titelverdedigster kruipt dus in het hoofd van de concurrentie. Als het in Middelkerke een sprint wordt, kan er van alles gebeuren, ook al is Kopecky op papier de snelste. Durven haar tegenstanders wel voor het offensief kiezen? "Het kan een interessante koers worden. Als ze er geen agressieve koers van maken en mij niet aanvallen, zou dat dom zijn. Ze zullen mij zeker aanvallen."

JUISTE BESLISSINGEN NEMEN

Illusies zijn dus niet aan de orde en Kopecky zal geen teamgenotes aan haar zijde hebben. Dat kan ook een rol gaan spelen. "Het is aan mij om de juiste beslissingen te nemen", beseft de tweevoudig Belgisch kampioene. "Om te beslissen op welke aanvallen ik reageer en welke rensters ik laat vertrekken."