Lennard Kämna is Duits kampioen tijdrijden, zilveren medaille gaat naar renner van Quick-Step

Het Duits tijdritkampioenschap moest nog gereden worden en is gewonnen door Kämna. Quick-Step kan ook wel fier zien, want het heeft de zilveren medaillewinnaar in huis.

Terwijl in de Lage Landen het nationaal tijdritkampioenschap al achter de rug was, stond dat in Duitsland pas vrijdag op het programma. In een tijdrit in en rond Marsberg moesten de Duitse hardrijders het beste van zichzelf geven op een parcours van 27,5 kilometer.

Vooraf behoorden Kämna, Steimle en Politt tot het kransje kanshebbers en zij vormden ook de top drie. Weliswaar niet in die volgorde. Niemand kon tippen aan Lennard Kämna, die na 35 minuten en 31 seconden klaar was met zijn tijdrit en zijn inspanning beloond zag met een gouden medaille.

TWEE BORA-RENNERS OP PODIUM

Feest bij Bora-Hansgrohe, want het had zelfs twee man op het podium. Voor Politt werd het de derde plaats. Jannik Steimle van Quick-Step Alpha Vinyl legde beslag op het zilver. Steimle moest 15 seconden toegeven op Kämna. Het verschil tussen Kämna en ploegmaat Politt was 24 seconden.