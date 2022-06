Lotto doet het zonder De Gendt op BK: "We zijn geen topfavorieten, dat is iets voor Alpecin-duo Philipsen-Merlier"

Zoals verwacht: geen Thomas De Gendt op het BK op de weg zondag. Lotto zal het tegen Philipsen en Merlier, die tot de grote favorieten behoren, op een andere manier moeten oplossen.

Thomas De Gendt reed ondanks zijn enkelblessure wel nog het BK tijdrijden, omdat dat plaatsvond in zijn eigen streek en hij zelf mee het parcours had uitgetekend. Het was de verwachting dat De Gendt wel zou passen voor het BK op de weg. Dat bevestigt Lotto Soudal nu ook. Ook Viktor Verschaeve, bezig aan zijn revalidatie na een operatie, slaat het BK over.

Met vijftien renners aan de start zal Lotto Soudal nog ruim vertegenwoordigd zijn. "Het parcours in en rond Middelkerke is vlak, maar dat betekent niet noodzakelijk dat het een massasprint zal worden", waarschuwt ploegleider Nikolas Maes. "In de eerste 120 kilometer rijden de renners constant in de open vlakten, waar de wind een rol kan spelen."

DE DRUK AFHOUDEN

Met sensatie Arnaud De Lie heeft Lotto wel een ferme troef in handen als het op een groepssprint utdraait. Ze houden de druk echter af. "We zijn geen topfavorieten, dat is duidelijk. Dat is iets voor Jasper Philipsen en Tim Merlier, het duo van Alpecin-Fenix."