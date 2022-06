Lotto komt met belangrijk nieuws over Development Team: belofteploeg gaat een niveau stijgen

De jongeren in het Development Team van Lotto lieten al vaker flitsen van hun talent zien. Het niveau waar ze op actief zijn als ploeg, gaat veranderen.

Om de kloof van de U23-categorie naar de profs kleiner te maken, zal het Development Team op 1 januari 2023 de stap zetten naar het continentale niveau. Tot op heden functioneert de U23-ploeg van Lotto Soudal nog op clubniveau.

"De omschakeling van het Lotto Soudal Development Team van club- naar continental niveau zat al even in de pijplijn", verklaart CEO John Lelangue. "Het is een logische volgende stap in de evolutie van het opleidingsteam dat al ruim vijftien jaar bestaat met als missie om jong, Belgisch talent een professionele omgeving aan te reiken om zich zo te ontwikkelen tot de profrenners van morgen."

BELOFTEN IN PRO-KOERSEN

De integratie van renners zou zo nog vergemakkelijkt moeten worden. "De stap naar het continentale niveau stelt het Development Team in staat zich nog beter te integreren in het Lotto Dstny-geheel volgend jaar. Belofterenners zullen zo bijvoorbeeld vanaf volgend jaar al kunnen proeven van koersen op 1.1 of 1.Pro niveau, waarin ze samen met enkele renners van het WorldTeam aan de start staan."