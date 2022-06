'Quinten Hermans heeft gekozen en trekt samen met ander schoon volk naar Alpecin-Fenix'

Het is geen geheim dat Alpecin-Fenix stevig aan de mouw van Quinten Hermans trekt. De ritwinnaar zou daar ook naartoe gaan en dus Intermarché-Wanty-Gobert verlaten.

VeloNews meldt dat Quinten Hermans net als Søren Kragh Andersen en Kaden Groves in 2023 bij Alpecin-Fenix gaat rijden. Een betrouwbare bron heeft de Engelstalige site toevertrouwd dat Hermans een akkoord heeft bereikt met Alpecin-Fenix.

RUIME BELANGSTELLING

Zelf houdt Hermans de lippen stevig op mekaar over bij welke ploeg hij gaat rijden in 2023. Tot 1 augustus mogen er in het wielrennen sowieso nog een officiële transfers aangekondigd worden. Een maand geleden leek Hermans nog bij Intermarché-Wanty-Gobert te blijven. De onderhandelingen sleepten echter aan en Hermans kon op ruime belangstelling van andere ploegen rekenen.

Die belangstelling komt uiteraard niet uit de lucht vallen. In april werd Hermans knap tweede in Luik-Bastenaken-Luik en onlangs won hij de lastige etappe in en rond Durby in de Baloise Belgium Tour. Een overwinning die Hermans vierde met een duik in het zwembad. Als Alpecin-Fenix hem effectief binnenhaalt, kan het hem ook uitspelen in het veldrijden.