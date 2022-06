Successeizoen Biniam Girmay gaat onverminderd voort: Intermarché-renner pronkt met dubbele nationale tijdrittitel

Ook op deze vrijdag zijn er nog nationale tijdrittitels behaald. Door Biniam Girmay van Intermarché-Wanty-Gobert nog wel. Girmay is in Eritrea tijdritkampioen geworden.

Andere overwinningen in zijn successeizoen, zoals het winnen van Gent-Wevelgem en een rit in de Giro, zijn natuurlijk hoger aangeschreven. Al zal in Eritrea, waar Girmay tot een echte held is uitgegroeid, ook wel veel aandacht besteed worden aan zijn nationle titels.

Girmay verscheen aan de start van het nationaal tijdritkampioenschap. Het mag niet verbazen dat de talentvolle renner zich de sterkste van zijn land toonde. Intermarché-Wanty-Gobert heeft er zo weer een nationaal kampioen bij in het werk tegen de klok.

Biniam Ghirmay won U23 and Elite champion Eritrea 2022 Individual Time Trial @IntermarcheWG @SirakBahlbi @0to1infinity pic.twitter.com/gzT2eMQswz — African Vision Sport & Education Development (@4AfricanVision) June 24, 2022

Hoe komt het dan dat Girmay meteen twee nationale titels beet heeft? Omdat hij nog altijd maar 22 is, is ook de titel bij de U23 automatisch voor hem. Girmay is de tijdritkampioen van Eritrea bij zowel de elite als de U23.