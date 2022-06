Teuns gaat met Bahrein naar de Tour en zal op ritzege jagen, twee ploegmaats gaan voor podium in klassement

Gezien zijn eerdere prestaties dit seizoen mag het niet verbazen dat Bahrein Dylan Teuns naar de Tour meeneemt, om daar een ritzege nastreven. Twee andere renners in de ploeg mikken op het podium.

Na zijn overwinning in de Waalse Pijl mag Dylan Teuns proberen om in de Tour de France zijn seizoen nog wat beter te maken. Als hij in de Tour van 2022 ook een etappe kan winnen, zou dat al zijn derde Tourritzege zijn. Hetzelfde geldt voor Matej Mohorič.

Zij mogen dus vrij hun kans gaan, terwijl Bahrein Victorious ook twee renners heeft met klassementsambities: Jack Haig en Damiano Caruso. De ambities voor de Tour de France zijn groot, want zowel Haig als Caruso gaan voor het podium.

De andere renners in de selectie krijgen de opdracht om die twee te ondersteunen. Dat zijn Jan Tratnik, Kamil Gradek, Fred Wright en Luis León Sánchez.