De rugnummers moeten tijdens de Tour aan de buitenkant gespeld worden volgens de UCI

De UCI vraagt om tijdens de Tour de rugnummers langs de buitenkant te spelden. Dat staat te lezen in een brief van de UCI, opgevangen door CyclingTips.

De laatste jaren is het een fenomeen. Renners spelden hun rugnummers niet meer op de klassieke manier op. In de plaats gebruiken ze hun zakjes, die behoren tot hun tenue. De UCI zegt dat verschillende belanghebbenden klagen over de slechte zichtbaarheid van de rugnummers. Dat staat te lezen in een brief van de UCI, die CyclingTips kon inkijken.

De UCI vraagt in de aanloop van de Tour via die brief om de rugnummers weer aan de buitenkant op te spelden. Er is enkel een uitzondering voor tijdritten en prologen. Ze verwijzen ook naar 2 regels binnen het UCI-reglement (artikel 1.3.029 en artikel 1.3.076) die zeggen dat het rugnummer nooit mag bedekt worden en dat die altijd zichtbaar moet zijn.