Julian Alaphilippe rijdt het Frans kampioenschap: "Ik ben nog onzeker over mijn vorm"

Julian Alaphilippe keert terug in het peloton. Hij rijdt het Frans kampioenschap. "Maar ik ben nog onzeker over mijn vorm", zei hij aan Sporza.

In Luik-Bastenaken-Luik viel Julian Alaphilippe zwaar. HIj braak 2 ribben en een schouderblad. Ook had hij een klaplong. 2 maanden later keert hij al terug in peloton. Hij rijdt het Frans kampioenschap.

"Ook ben ik enkele dagen ziek geweest op hoogtestage", zei Alaphilippe bij Sporza. "Zo heb ik nog wat trainingsdagen gemist. Dus ik ben nog wat onzeker over mijn vorm. Ik heb wel het nodige werk verricht en het ritme weer opgepikt. En dat zonder me te hoeven forceren."

AUTOMATISMEN

"Ook heb ik nog twijfels in de afdaling", ging Alaphilippe verder. "Het zal misschien wat vreemd aanvoelen als het snel gaat of er plots geremd wordt. Daarom rij ik ook het Frans kampioenschap om weer automatismen in het peloton te krijgen."

Zo blijft zijn deelname aan de Tour onzeker: "Natuurlijk wil ik de Tour rijden. Maar ik maak de selectie niet. Er zijn 2 opties. Ik neem deel of ik ga rustig terugkeren."