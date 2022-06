Bora-Hansgrohe maakt zijn Tourselectie bekend: Aleksandr Vlasov en Maximilian Schachmann wel, Sam Bennett niet

Bora-Hansgrohe heeft ook zijn selectie voor de Tour bekendgemaakt. Het recupereert 2 renners na een coronabesmetting. Sam Bennett blijft thuis.

Voor Bora-Hansgrohe was het bang afwachten. Aleksandr Vlasov moest als leider opgeven in Zwitserland na een coronabesmetting. Ook Maximilian Schachmann leek achteraf besmet te zijn.

Beiden zijn nu genezen en zijn de kopmannen voor in de bergen bij Bora. Voor Sam Bennett is er minder goed nieuws. Hij hoopte op een Tourselectie nadat hij vorig jaar in extremis niet mee mocht. Ook dit jaar mag hij niet mee. Danny van Poppel neemt daardoor de massasprints voor zich.

De andere namen in de selectie zijn Felix Großschartner, Marco Haller, Lennard Kämna, Patrick Konrad en Nils Politt.