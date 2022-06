Na het BK: welke hoofdrolspelers gaan naar Tour de France en hoe leven ze daar al dan niet naar toe?

Van de hoofdrolspelers op het BK weten we dat de vorm goed is. Uitkijken wat ze in de Tour de France kunnen, als ze daar al naartoe gaan.

De zege van Tim Merlier op het BK betekent dat we de nationale driekleur niet gaan terugzien in de Tour. "Ik heb totaal nog geen zicht op de rest van mijn programma", aldus Merlier, die hoopt de Vuelta te rijden. "Moest ik van de ploeg zijn zou ik mezelf opstellen. Natuurlijk zijn zij het die de selectie maken. Het kan ook zijn dat ze iemand in ontwikkeling sturen. Dan kan ik mij daar ook wel bij neerleggen, maar ik wil graag mijn trui tonen."

In de Tour dus geen Merlier, want Jasper Philipsen is daar de man die door Alpecin-Deceuninck zal uitgespeeld worden in de massasprints. Vorig jaar was Philipsen al een paar keer dicht bij een Tourritzege. "Ik ga niet al te gek toeleven naar de Tour de France", zegt de bronzen medaillewinnaar van het BK. "Het zal er rap zijn. Ik ben nu twee dagen thuis en dinsdag gaat het dan richting Kopenhagen."

Het zilver was in Middelkerke voor Jordi Meeus van Bora-Hansgrohe. Gaan we hem in de Tour zien? "Ik heb het gevoel dat ik op niveau ben en dat ik klaar ben om naar de Tour de France te gaan. De selectie is nog niet gemaakt. Ik verwacht niet dat ik ga, maar er is nog een kleine kans."

Vooraleer de Tour bij de vrouwen start, is het nog enkele weken. "Ik zou heel graag naar de Tour gaan, maar we zitten met een heel sterke voorselectie van acht rensters", beweert Belgisch kampioene Kim de Baat. "De komende weken zullen uitwijzen of ik daar effectief naartoe ga of niet."

Met de tricolore trui om haar schouders lijkt het toch ondenkbaar dat Plantur-Pura haar thuislaat? "Dat weet ik niet. Als er zes andere rensters sterker zijn dan ik, nemen ze die natuurlijk wel mee. We vertrekken dinsdag met de voorselectie voor twee en een halve week op hoogtestage naar La Plagne."