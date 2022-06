Pech voor INEOS Grenadiers in aanloop naar de Tour: Michal Kwiatkowski geeft forfait door een spierscheur

Pech voor INEOS Grenadiers. Michal Kwiatkowski geeft forfait. "Er is maar 1 manier om de Tour te rijden en dat is alles geven wat je hebt", schrijft hij op Twitter. "Spijtig genoeg is dat niet mogelijk voor mij. Ik heb een spierscheur in mijn hamstrings. Ik moet enkele weken rusten en herstellen."

There’s only one way of riding @LeTour. All in & all out. Unfortunately, it’s out of my reach this year due to a tear in semitendinosus muscle. I need few weeks of rehab and training to recover. It’ll be really difficult to cheer @INEOSGrenadiers from couch, but I’ll do my best🤞 pic.twitter.com/sU6cUArBsW