Analist duidelijk over Alaphilippe: "Vooral sneu voor hemzelf" en "Hij is heel attractief, dus ..."

Julian Alaphilippe gaat niet naar de Tour de France. En daar heeft iedereen wel zijn mening over zo blijkt.

Tourbaas Christian Prudhomme was al duidelijk: "Ik had er hem graag bijgehad, want ik ben niet vergeten wat hij de voorbije jaren liet zien."

En ook de analisten zien het als een domper. "Het is vooral sneu voor hemzelf", aldus Michel Wuyts bij Het Laatste Nieuws. "Net niet op tijd klaarraken, dat moet bitter zijn. En ook voor de ploeg is het jammer: Alaphilippe is het beste product dat ze kunnen laten zien in de Tour."

Attractief

"Hij is uitermate attractief. Je zou versteld staan van het aantal etappes waarin hij mee was in ontsnappingen de voorbije jaren."

"Ik denk dat men artsen en trainers aan boord heeft bij Quick-Step en dat zij beter kunnen oordelen in welke mate hij klaar is en hoe hij beter zou kunnen worden."