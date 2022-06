Belg moet afzeggen voor Tour na positieve coronatest: "Ambetant, enorm klote"

UPDATE: Declercq reageerde inmiddelijks bij VTM: "Het is ongelooflijk ambetant, want ik voelde me klaar om mooi werk te leveren voor de ploeg."

"Dan naar huis moeten voor iets waarvan ik voorlopig voel dat het helemaal niets is ... Het is enorm klote", klinkt het. "Ik heb een huurauto gekregen van de ploeg om terug te keren naar huis. Zo breng ik ook niemand in gevaar, maar de motivatie staat wel op een lager pitje."

Tim Declercq reisde weliswaar af naar Kopenhagen, maar daar kwam aan het licht dat hij een positieve coronatest aflegde.

We are sorry to announce that @Tim_Declercq has tested positive for Covid-19 and will not take part in this year's #TDF2022.



He will be replaced for the race by French Champion @flosenech.



We wish Tim a speedy recovery!



Photo: @GettySport pic.twitter.com/vNcXZwnBga