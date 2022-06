Franse media scherp voor de niet-selectie van Julian Alaphilippe in de Tour

Julian Alaphilippe gaat niet naar de Tour. Dat beroert de Fransen. Op de voorpagina's van de Franse kranten stond Alaphilippe.

L'Equipe verwoordde het als volgt: "In het begin van het seizoen was een Tour zonder Julian Alaphilippe ondenkbaar. Een Franse wereldkampioen valt ook niet vaak voor. Dat die dan niet geselecteerd wordt, is fictie."

Ook bij Le Parisien waren ze teleurgesteld. "Dat een tweevoudige Franse wereldkampioen niet aanwezig is in de Tour, is een teleurstelling. Niet alleen voor de fans, maar voor iedereen die de Tour volgt. Sinds 2018 is hij een van de renners die het meest voor vuurwerk zorgt", vindt de krant.

Le Dauphiné Libéré was het scherpst: "De keuze is teleurstellend. De selectie is niet alleen met sportieve criteria gemaakt."

Bij het Franse RMC gaf Tourbaas Christian Prudhomme zijn mening. "Ik had hem er liever bijgehad", zei hij. "Ik ben nog niet vergeten hoe Alaphilippe in 2019 rondreed en 2 weken de gele trui droeg. Ook daarna heeft hij nog ritten gewonnen. Anderzijds weet ik de exacte fysieke toestand van hem. Het belangrijkste is dat hij gezond is en later wordt hij misschien weer wereldkampioen en dan is iedereen deze niet-selectie vergeten."