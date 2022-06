Johan Bruyneel is duidelijk: "Tadej Pogacar steekt er bovenuit en Wout Van Aert zal ten laatste op de kasseien geel pakken"

Johan Bruyneel zit niet meer in de wielerwereld, maar volgt het nog altijd op de voet. Voor de Tour weet hij dat Tadej Pogacar er bovenuit steekt. Dat zij hij aan Het Laatste Nieuws. Volgens hem zal Wout Van Aert geel pakken en dat ten laatste in de kasseienrit.

In het verleden won Johan Bruyneel 9 keer de Tour als ploegleider. Al waren die 7 keer met Lance Armstrong met behulp van doping. Hij is niet meer actief in de wielerwereld, maar hij volgt die wel nog op de voet. Voor Het Laatste Nieuws deed hij een aantal voorspellingen voor de Tour.

Bruyneel ziet maar 1 topfavoriet en dat is Tadej Pogacar: "HIj steekt er bovenuit. Als het man tegen man is, haalt niemand het van Pogacar. Vorig jaar domineerde hij volledig. In 2020 won niet, maar hij won wel dankzij de slottijdrit naar La Planche des Belles Filles."

Naast Pogacar ziet Bruyneel nog 2 grote blokken. Dat zijn Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers. "Bij Jumbo-Visma heeft Primoz Roglic een streepje voor", ging Bruyneel verder. "Roglic won de Dauphiné, maar ik denk dat hij nog niet in topvorm was. Ze willen nu wat later pieken, omdat hij het altijd al moeilijker had in de slotweek. Hij zal beter zijn dan Jonas Vingegaard. Ze zullen samen wel Pogacar moeten isoleren. Ze moeten het tactisch aanpakken, maar dat mist de ploeg wat."

Bij Jumbo-Visma is er ook Wout Van Aert die meerijdt en voor het groen gaat. "Ze zullen al van ver moeten komen om hem te verslaan", zei Bruyneel. "Van Peter Sagan zal het niet komen. Ook zal Van Aert het geel pakken. Is het niet in de tijdrit, dan zal na de kasseienrit zijn. Ook kan hij gebruik maken van de bonificaties."