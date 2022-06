Quinten Hermans verbolgen na annuleren Tourselectie: "1+1 = 2 zeker?" en "Raad de pers aan goede uitleg te vragen, want ik niet gekregen"

Zijn vliegticket was al geboekt voor Kopenhagen, maar plots kreeg hij een telefoontje met slecht nieuws. Geen Quinten Hermans in de Tourselectie en daar is hij niet over te spreken, al probeert hij zijn woede te temperen.

Het is geen geheim dat Alpecin-Fenix stevig aan de mouw van Quinten Hermans trekt en dat Hermans volgend jaar voor dat team zal uitkomen.

© photonews

Mogelijk heeft dat meegespeeld in de beslissing van zijn team Wanty om hem niet te selecteren voor de Tour de France. "Of het daarover gaat? Dat is niet met zoveel woorden gezegd. 1 + 1 = 2 zeker?"

"Ik dacht eerst dat het een telefoontje was om te vragen hoe het met me ging, want mijn ticket was geboekt", aldus Hermans in een reactie bij Sporza. "Maar het was dus slecht nieuws."

Ploegleiding viel ook uit lucht

"Ik raad de pers aan om een goede uitleg te vragen, want ik heb die niet gekregen. De reden is niet duidelijk, maar het heeft niet met het sportieve te maken."

"Ik heb contact gehad met de ploegleiding en zij vielen ook een beetje uit de lucht. Ook voor hen was het onduidelijk."