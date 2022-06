Renner van Intermarché-Wanty-Gobert is van plan om aan te vallen in de Tour

Taco van der Hoorn zit in de Tourselectie van Intermarché-Wanty-Gobert. Hij zal zoals anders opnieuw aanvallen. Dat vertelde hij aan Wielerflits.

In de Tour vind je elk jaar dezelfde namen die in de aanval trekken. Daar zal dit jaar misschien ook Taco van der Hoorn bijzitten. Hij beloofde aan Wielerflits dat hij zal aanvallen bij zijn debuut.

"Ik heb al eens in het roadboek gekeken", zei hij. "Ik heb al een paar ritten aangestipt, maar ik ga nog niet zeggen welke het zijn. Je zal me alleszins zien om te proberen in de aanval te trekken." Via Intermarché-Wanty-Gobert weten we dat er bergritten zullen tussenzitten.

"Daarnaast zal ik ook moeten werken voor de kopmannen. Dat zijn Alexander Kristoff en Louis Meintjes.", besloot hij.