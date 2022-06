De factor Mathieu in het groene verhaal van Aert? "Hij gaat ook vliegen" en "De eeuwige namen"

Wout van Aert is de grote kanshebber op de groene trui. Misschien dat Mathieu van der Poel toch nog zin krijgt om ervoor te strijden? "Hij gaat in ieder geval vliegen."

“Mathieu van der Poel gaat ook vliegen na een hele goede Giro d’Italia”, aldus Christophe Van De Goor zich af in De Tribune.

“Na de Giro is hij op hoogte geweest en voelt zich goed in zijn vel, dat zie je aan alles. Hij gaat vliegen en het is een factor richting van Aert. Het zijn de eeuwige namen die worden genoemd. Met Philipsen als bliksemafleider eventueel.”

Temperament

“Of Mathieu van der Poel uiteindelijk toch voor groen gaat gaan? Hij heeft altijd wel temperament, maar of hij die handschoen gaat opnemen?”

José De Cauwer pikt in: “Hij is een factor ook voor van Aert, maar misschien gaat hij een etappe meer winnen omdat hij niet voor het groen gaat bikkelen.”