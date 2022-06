Toch maar opletten: ploegmaat Pogacar out met corona, Hirschi komt hem vervangen

Team UAE Emirates had pas maandag zijn selectie voor de Tour bekendgemaakt, maar ondertussen is er al een wissel moeten gebeuren.

We're excited to reveal our lineup for #TDF2022 , with the big race kicking off on Friday: 🇸🇮 @TamauPogi (🏆 2020, 🏆 2021) 🇵🇱 @majkaformal 🇺🇸 @BrandonMcNult 🇪🇸 @solermarc93 🇮🇹 @MATTEOTRENTIN 🇳🇴 @VSLaengen 🇳🇿 @georgenbennett 🇩🇰 @mikkelbbjerg ⁰ #UAETeamEmirates #WeAreUAE pic.twitter.com/SJokSDIG2G

Matteo Trentin is namelijk positief getest op het coronavirus en moet dus zo verstek laten gaan voor de start in Kopenhagen.

De snelle man wordt vervangen door Marc Hirschi in de selectie van UAE Emirates. Dat heeft de ploeg bekendgemaakt.

Unfortunately Matteo Trentin tested positive for Covid-19 and won't start this years Tour de France.



Though disappointed he feels well and is not displaying any symptoms at this point.



Marc Hirschi will step-up to take his place in the team. #letourdk #letour pic.twitter.com/8VbhcIIPk3