Vanthourenhout acht Pogačar klaar voor derde Tourzege: "Fenomenaal wat hij in voorbereiding heeft laten zien"

De Belgen zal hij zeker in het oog houden in de Tour, maar Sven Vanthourenhout kan ook van Pogačar genieten als die zijn duivels ontbindt. De sterren staan goed voor een derde eindzege.

Dat voorspelt de Belgische bondscoach alvast bij HLN LIVE. "Er zal altijd spanning zijn. Vooral in de eerste week, ze moeten alles goed door komen. Ook voor Pogačar is dat van cruciaal belang, maar ik denk dat wat hij laten zien heeft in de voorbereiding fenomenaal is."

Die was inderdaad minstens even goed dan de vorige jaren. "Hij is helemaal klaar voor een nieuwe Tourzege", denkt Sven Vanthourenhout dan ook. "Details zullen in de eerste week beslissen of hij met geel de bergen in kan trekken."

PLAN SMEDEN NIET EVIDENT

Kunnen de andere teams tactisch iets tegen hem beginnen? "Jumbo-Visma moet hem proberen te isoleren, maar hij heeft een goede ploeg en heeft ook al bewezen dat hij het zonder ploeg kan. Ik denk dat andere ploegen gewoon gaan moeten koersen. Thomas zal met al zijn ervaring ook een rol spelen, als hij heelhuids die eerste week door komt. Het is niet evident om zomaar een plan te smeden om Pogačar van geel te houden."