Greg Van Avermaet mag definitief thuisblijven: Bob Jungels kan dan toch aan de Tour de France deelnemen

Het is definitief: geen Tour de France voor Greg Van Avermaet. Omdat Bob Jungels ziek was geworden, was het nog even afwachten of Van Avermaet niet opgeroepen werd als vervanger. Niet dus.

Het was bij AG2R Citroën lang afwachten of Bob Jungels wel aan de Grand Départ kon verschijnen. Een PCR-test had bij de Luxemburger een lichte virale lading onthuld. Het was dus afwachten tot donderdagochtend. Jungels onderging dan opnieuw een PCR-test.

Het resultaat hiervan is nu bekend: AG2R laat weten dat Jungels negatief en dus niet meer besmettelijk is. De ploeg heeft de bevestiging gekregen van de UCI dat Jungels vrijdag van start mag gaan in de openingstijdrit van de Tour de France.

Dat betekent dat Greg Van Avermaet niet in extremis zijn valiezen moet pakken. Van Avermaet viel oorspronkelijk naast de Tour-selectie en reageerde daar teleurgesteld op. Als reserve moest hij zich alsnog klaarhouden om in te springen, in het geval dat Jungels niet zou mogen starten. Groen licht voor Jungels is ook definitief rood licht voor Van Avermaet: het wordt een jaar zonder Tour voor de ex-olympische kampioen.