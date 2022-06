Mathieu van der Poel heeft dezelfde motivatie als vorig jaar

Mathieu van der Poel lijkt klaar voor de Tour. Hij heeft alleszins dezelfde motivatie als vorig jaar. Dat zei hij tijdens de ploegvoorstelling.

Tijdens de ploegvoorstelling van de Tour was Mathieu van der Poel vrij kort. Vorig jaar won hij de 2e etappe en droeg hij 6 dagen de gele trui.

"Ik ben even gemotiveerd als vorig jaar", zei van der Poel. "Het wordt wel moeilijker dan vorig jaar. Toen waren er 2 ritten die me goed lagen, maar ik ga proberen en hopelijk heb ik enkele goede dagen hier in Denemarken."