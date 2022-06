Romain Bardet won al op enkele mythische bergen: "Maar winnen op Alpe d'Huez is een droom"

Romain Bardet heeft in zijn carrière al 3 ritten in de Tour gewonnen. Hij wil het daarbij niet laten.

In 2015 won Romain Bardet zijn 1e rit in de Tour. Het was een bergetappe naar Saint-Jean-de-Maurienne. Een jaar later won hij op Saint-Gervais Mont Blanc. In 2017 was hij de sterkste op Peyragudes.

De presentator tijdens de ploegvoorstelling vroeg of Bardet misschien op Alpe d'Huez zou kunnen winnen. "Het is alleszins een mythische col", antwoordde Bardet. "Elke klimmer wil winnen op mythische bergen. Ook is er Col de Granon die dit jaar nieuw is, maar winnen op Alpe d'Huez zou een droom zijn."

Voor Bardet is het al de 9e deelname. Vorig jaar moest hij de Tour missen. 2 jaar geleden moest hij na een val opgeven. "Ik ben blij om hier terug te zijn", zei Bardet. "Ik hoop dat ik deze Tour beter kan beëindigen dan 2 jaar geleden."