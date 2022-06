Starttijden van tijdrit bekend: vuurwerk kort na 17u wanneer Ganna, Van Aert en Pogačar na mekaar vertrekken

De tijdrit in het geel rijden, zal Van Aert niet doen. Het geel veroveren misschien wel. De starttijden van de tijdrit in Kopenhagen zijn inmiddels bekend.

Het zal een strijd worden op twee fronten. De strijd voor de dagzege en het geel belooft uiterst interessant te worden, maar anderzijds is het een kans voor de klassementsmannen om meteen een mentale tik uit te delen. Na het vertrek van Mathieu van der Poel om 16u11, gaat de aandacht al naar enkele klassementsrenners. Ook Roglič (16u20), O'Connor(16u40), Thomas (16u41) en Vingegaard (16u42) vertrekken vroeg.

Rond de klok van 17u schuif iedereen best naar het puntje van zijn of haar stoel. Om 17u03 vertrekken achtereenvolgens, met telkens een minuutje tussen, Filippo Ganna, Wout van Aert en Tadej Pogačar. Wat een namen. Van Aert zal dus weten welke tijd hij moet kloppen. Bij zijn aankomst zal Ganna al binnen zijn en zullen ook specialisten als Bissegger en Küng al hun tijdrit gereden hebben.

VERTREKKERS TOT KORT VOOR 19U

Nadien rijden er nog renners van het startpodium tot 18u55. Marc Soler vertrekt als laatste. De meeste grote namen komen dus al vroeg aan de beurt. De verschillende ploegen hebben hier ook hun hand in. Zij hebben een aantal starttijden kunnen invullen en kiezen er dus vrijwel allemaal voor om hun kopman al vroeg in te zetten. Afwachten wat dat vrijdag gaat geven in Kopenhagen.