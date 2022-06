Steels over selectie en corona: "Moeilijke beslissing voor Alaphilippe zelf genomen, 'El Tractor' populaire renner"

Geen evidente tijden voor Tom Steels als ploegleider. Alaphilippe rijdt de Tour niet, 'El Tractor' ook niet. De omstandigheden zijn voor beiden wel heel anders.

Er was ophef om het besluit bij Quick-Step om Julian Alaphilippe niet mee te nemen naar de Tour. "Het was één van de moeilijkste beslissingen die we ooit namen, maar we hebben die vooral voor Julian zelf genomen. De Tour is één van de zwaarste koersen. We wilden hem zien schitteren in de regenboogtrui. We willen hem er voor behoeden dat hij in andere koersen niet zou kunnen schitteren omdat we hem nu zouden opstellen."

Declercq was wel geselecteerd, maar moest door een coronabesmetting naar huis. "El Tractor is misschien één van de meest populaire renners. Het is telkens een enorm gevecht in aanloop naar een sprint. Ook al zijn er één of twee minder sprinters aanwezig. Dat verandert de aanpak richting een sprint niet. Jakobsen zal op zijn scherpst zijn en het is een proces om er voor te zorgen dat we dicht bij de zege komen."

COVID NIET WEG

Dat Declercq naar huis moest gaan, was een herinnering aan het feit dat er weer volop met corona rekening moet worden gehouden. "We moeten voorzichtig zijn", beseft Steels. "We leven in een meer open wereld dan voorheen in de coronacrisis, maar dat betekent niet dat Covid weg is. Zeker voor atleten is het gevaarlijk om met corona te blijven sporten."

Die voorzichtigheid zal ook aan de start en aankomst van ritten te merken zijn. "We moeten misschien onze excuses aanbieden aan het publiek, want de renners en stafleden zullen minder toegankelijk zijn dan we zouden willen. Covid is terug, zoveel is zeker."