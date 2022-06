Wout Van Aert gaat de strijd aan om het groen en krijgt tips van experts

Wout Van Aert wil de groene trui winnen. Het Nieuwsblad vroeg enkele tips aan ex-winnaars van de groene trui.

Frank Hoste won de groene trui in 1984. Eric Vanderaerden won die in 1986. 2 jaar later was Eddy Planckaert de primus. Tom Boonen was de winnaar in 2007.

Een algemene tip van het expertenpanel van Het Nieuwsblad is om niet overal mee te doen. Al vindt Boonen dat Wout Van Aert in de 1e week overal moet meedoen. Om zo al een mooie voorsprong te hebben. Zo zullen de concurrenten sneller afhaken. Ook kan je dan eens een tussensprint laten schieten volgens Boonen.

GEEN OVERDREVEN RISICO'S NEMEN

De anderen vinden dat je in de 1e week niet overal vol moet meedoen. Wel overal meedoen, vreet energie volgens Hoste. Energie die je te kort kan komen tijdens de laatste week. Ook vindt hij dat Van Aert eerst enkel voor ritwinst moet meedoen. Vanderaerden vindt dat hij af en toe op het rempedaal moet drukken. Om zo punten te sprokkelen. Hij denkt dat Van Aert al een voorsprong zal hebben na de tijdrit en de mogelijke waaieretappe in de 2e rit.

Sneller in de remmen gaan, vindt Planckaert ook een goed idee. Als je het groen hebt, moet je volgens hem berekend sprinten en geen overdreven risico's nemen. Al denkt Planckaert dat dat niet echt zal nodig zijn. Van Aert zal een grote voorsprong hebben en vindt dat er voor de rest geen andere concurrenten zijn, behalve Mathieu van der Poel dan. Volgens Planckaert is Wout Van Aert de Eddy Merckx voor het groen en is hij straffer dan Sean Kelly.