Het management van Dylan Teuns reageert op de huiszoekingen door de politie: "De geheimhouding is geschonden"

Het management van Dylan Teuns heeft gereageerd op de huiszoekingen van de politie eerder deze week. "De geheimhouding van het onderzoek is geschonden", laten ze weten in een mededeling.

Eerder deze week waren er huiszoekingen bij Bahrain-Victorious. Eerst waren er al voor de afreis naar Kopenhagen. Ook een dag voor de start van de Tour waren er in de ochtend huiszoekingen. Toen in alle kamers en bij alle leden. Zo was er te lezen in de mededeling van het team. Dus ook bij Dylan Teuns. Zijn management komt nu zelf met een mededeling.

"We willen het volgende bemerken", begint de mededeling. "Het juridisch heilige principe van het geheim van het gerechtelijk onderzoek wordt bij de start van de Tour blijkbaar geslachtofferd voor de Franse sensatiezucht. Het is merkwaardig dat het Parket van Marseille namen en plaatsen van huiszoekingen tijdens een persmoment vrijgeeft." Er werden ook huiszoekingen bij Teuns thuis uitgevoerd.

MEER DISCRETIE

"Zowel de ploeg als Teuns hebben steeds hun volledige medewerking verleend", gaat het verder. "Ook hebben ze altijd gezwegen in het belang van het onderzoek. Er zijn media die insinueren dat er dingen zijn meegenomen. Wij kunnen je zeggen dat dat niet het geval is." Bahrain-Victorious schreef dat ook al in hun mededeling na de huiszoekingen in Denemarken."

"Het hele team achter Teuns zal, gelet op de onschuld van onze renner, zijn medewerking blijven verlenen. Maar we hopen op meer discretie. De huidige beschadigingsoperatie dreigt de lopende contractbesprekingen in gevaar te brengen en onherstelbare schade toe te brengen”, besluit het management de mededeling.