OFFICIEEL: Er is een dopingonderzoek tegen Bahrain-Victorious

Er is een officieel onderzoek over dopingpraktijken bij Bahrain-Victorious. Dat heeft Europol bevestigd in een persbericht.

Er was vorig jaar tijdens de Tour al een inval bij Bahrain-Victorious. Eerder deze week waren er nieuwe invallen bij de ploeg. Er kwam nog niet veel informatie naar buiten. Europol schreef een persbericht over de invallen.

"Er is een gecoördineerde actie tegen het gebruik van verboden middelen in het wielrennen", staat er te lezen. "Het gaat om acties in België, Frankrijk, Spanje, Italië, Polen, Kroatië en Slovenië. Ook heeft de Deense politie een van de hotels in Kopenhagen bezocht. Dat was op vraag van de Franse autoriteiten. Alles werd gecoördineerd door Europol en Eurojust (de Europese gerechtelijke dienst red.)."

Supported by #Europol, authorities in 🇫🇷 🇧🇪 🇪🇸 🇭🇷 🇮🇹 🇵🇱 🇸🇮 have carried out a crackdown on doping in cycling races

🔹 14 properties searched

🔹 3 people interrogated



🚴The investigation is ongoing and the evidence seized being examined



Ook kwamen er meer details over de invallen van afgelopen week: "Tussen 27 en 30 juni werden 14 huiszoekingen uitgevoerd in 6 verschillende landen. Er zijn 3 mensen ondervraagd. Ook zijn er bewijsstukken, maar die worden nog verder onderzocht. Het onderzoek loopt verder. De eigendommen van verschillende renners en stafleden in België, Spanje, Italië, Polen, Kroatië en Slovenië werden onderzocht." Over wie het gaat, is nog niet duidelijk.