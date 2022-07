Oliver Naesen is klaar voor de tijdrit: "Ik zit al vanaf 8.30 uur in mijn koersbroek"

Oliver Naesen is klaar voor de openingstijdrit van de Tour deze avond. "Ik zit al vanaf 8.30 uur in mijn koersbroek", vertelde hij aan Radio 1.

Straks vertrekt Oliver Naesen om 18.52 uur aan zijn Tour de France. Na hem vertrekken nog 3 renners. Het is dus nog even wachten voor hem, maar toch is hij al klaar. "Ik heb al vanaf 8.30 uur mijn koersbroek aan", vertelde hij aan Radio 1. "Dat ik zo laat vertrek, is omdat de ploegen hun toppers niet in de regen willen laten rijden. Dus daarom vertrekken zij vroeger. Ik vrees dus dat ik straks in de regen zal rijden."

Ook ging het in het gesprek over de rol en de ambities van Naesen: "Het doel is om met Ben O'Connor een mooie plaats in het klassement te behalen. Misschien is zelfs een podiumplaats mogelijk. Ik zal de 1e week hem door de gevaarlijke zones moeten brengen. Nadien is er misschien meer ruimte om mee te gaan in de ontsnapping en hopelijk kan die tot de finish dan dragen. Zelf een rit winnen in de Tour zou leuk zijn."