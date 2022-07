Van Avermaet tweemaal net niet naar de Tour en gaat dan maar op vakantie: "Grootste ontgoocheling was vorige week"

Greg Van Avermaet mag niet mee naar de Tour. Dat kreeg hij eigenlijk tweemaal te horen, nadat het nog even onzeker was of hij niet in extremis nog naar Denemarken moest afreizen.

Van Avermaet viel initieel naast de Tour-selectie, maar was wel één van de reserves. Toen Jungels ziek werd, kwam de Tour voor onze landgenoot weer in beeld. "Toen de ploeg me woensdagmiddag belde, voelde dat eerst eigenaardig omdat ik de klik al gemaakt had om thuis te blijven", zegt Van Avermaet aan Sporza. "Dan moet je weer je valies beginnen maken en ben ik nog gaan losrijden."

VAN LINKS NAAR RECHTS GETROKKEN

Het volgende telefoontje was om te zeggen... dat hij dan toch thuis mocht blijven. "De grootste ontgoocheling was er vorige week. Nu werd ik een beetje van links naar rechts getrokken, maar ontgoocheld ben ik nu niet. Ik probeerde er zo vlak mogelijk naar te kijken en geen standpunt in te nemen."

De kindjes van Van Avermaet zullen er wel niet rouwig om zijn dat hij niet halsoverkop nog naar de Tour moet. "Mijn familie was intussen al ingesteld op het feit dat papa thuis zou zijn in juli. De vakantie in Spanje hebben we gelukkig niet afgezegd. Ik ga gewoon mee met het gezin."