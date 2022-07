Verloofde van Tadej Pogačar ziet haar partner voor derde gele trui gaan: "We zijn elkaars grootste supporter"

Gaan voor een derde gele trui op rij, is de missie van Tadej Pogačar. Zijn verloofde is zijn supporter nummer één.

Zijn sportieve successen heeft Urška Žigart van op de eerste rij mee beleefd, maar inmiddels kreeg ze een harde klap te verwerken: de dood van haar moeder in april. "Het zet de dingen in perspectief", vertelt Žigart in HLN. "Je denkt dat je leven maar om één ding draait en dat is fietsen. Als zoiets dan gebeurt, weet je dat dat niet waar is. Mensen, relaties, vriendschappen, connecties: dat is waar het leven om draait."

© photonews

De start in Denemarken slaat ze over, maar binnenkort trekt de renster van BikeExchange naar Frankrijk om Pogačar te steunen. Omgekeerd doet hij hetzelfde, bleek onlangs nog op het nationaal kampioenschap tijdrijden bij de dames. "We zijn elkaars grootste supporter. Tijdens de tijdrit hing hij al aan de telefoon met de man die in de wagen achter mij reed om te vragen hoe het gegaan was."

Zijn voorbereiding op de Tour incluis zullen ze meer dan een maand van mekaar gescheiden zijn. Žigart stond er op dat hij zich toch goed presenteerde bij het begin van de Tour de France. "Hij is onlangs bij de kapper geweest en ik was geen fan. Mij kan het op zich weinig schelen, ik zie hem later pas terug, maar ik heb hem toch maar aangeraden om het te fixen voor de teampresentatie."