Yves Lampaert is een vat vol emoties na zijn zege in de Tour: "Ik besef het nog niet"

Yves Lampaert is geëmotioneerd na zijn zege in de openingstijdrit van de Tour. In het flashinterview vertelde hij hoe hij de zege beleefde.

Net na de aankomst van Marc Soler was Yves Lampaert emotioneel. Ook in het flashinterview was hij nog steeds een vat vol emoties: "Mijn hoofd staat op barsten. Ik kwam hier voor een top 10-plaats, maar ik klop hier de wereldtop met Wout Van Aert, Filippo Ganna en Mathieu van der Poel. Ik wist dat ik in vorm was, maar dit. Ik kan het niet geloven. Ik denk dat ik heel fier moet zijn op deze prestatie. Dit is mijn 1e overwinning in de Tour."

Het stopte met regenen halverwege de tijdrit. "Maar het was nog altijd nat", ging Lampaert verder. "Alle putten waren nog gevuld met water. Ik moest vertrouwen op mijn banden."

"Ik denk dat ik dit pas zal beseffen als ik terug thuis ben. Of misschien op de 1e rustdag al. Ik zie mijn vrouw en zoontje dan. Zij zullen die gele trui en dat leeuwtje zien. Deze zege is ook voor mijn ploegmaat Tim Declercq die hier spijtig genoeg niet bij kon zijn", sloot Lampaert af.