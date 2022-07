Reacties Quick-Step: Jakobsen vindt Tourritzege na afgelegde weg 'incroyable', Lampaert ziet trui naar Van Aert gaan

Enigszins gemengde gevoelens, maar toch vooral vreugde bij Quick-Step. Jakobsen won, Lampaert daarentegen moet zijn leiderstrui afstaan.

"Dit is 'incroyable'", haalde Jakobsen een woordje Frans boven. En ook een verwijzing naar zijn horrorcrash in Polen. "Het is een lang proces geweest om terug te keren, ik moest stap per stap zetten. Veel mensen hebben mij daarbij geholpen. Dit is om hen hiervoor terug te betalen. Gelukkig kan ik nog winnen. Hier droom ik misschien al vijftien jaar van. De Tour de France is de grootste koers ter wereld. Als sprinter wil je hier winnen."

Yves Lampaert stond na de tweede rit Sporza te woord. "Ik wilde op de brug geen risico nemen en zat aan de linkerzijde. Daar viel dan een renner van Education First en ik ging erover. Er was dan nog een délégué die de simpele uithing. Gelukkig kon ik nog terugkeren. Ik heb nog doorgetrokken tot op 450 meter van de meet en dan afgezwaaid. Fabio wint, dat is perfect."

Lampaert is wel zijn gele trui kwijt door de bonificatieseconden die Van Aert als tweede in de rituitslag pakt. "Het is wat het is. Ik heb doorheen de dag ook niet echt kunnen genieten, want het was de hele dag hard werken om vooraan te blijven. Mooi dat het met Wout een andere Belg is die het geel gaat dragen."