VOORBESCHOUWING RIT 2: krijgen we waaiers op weg naar Grote Beltbrug en mogelijke sprint of niet?

De tweede Tourrit biedt kans op waaiers, maar geen zekerheid. Zoniet, dan gaat het toch een sprint worden. Maar eerst nog over de Grote Beltbrug geraken.

Een tweede dag in Denemarken, maar het Tour-peloton verlaat wel hoofdstad Kopenhagen. Het vertrek ligt in Roskilde, de aankomst in Nyborg. Aan het einde van deze etappe zullen de renners 202,2 kilometer in een rit in lijn in de benen hebben. In de eerste 75 kilometer gaat het best wel op en af. Nadien is het veeleer vlak, maar dat betekent niet dat een massasprint gegarandeerd is.

ATTRACTIE VAN DE DAG

De Grote Beltbrug is ongetwijfeld dé attractie van de dag. Een 18 kilometer lange brug tussen twee eilanden, die wel garant moest staan voor waaiers. Dat was de bedoeling van de ASO, maar volgens de laatste voorspellingen blaast de wind uit het zuidwesten. Net de richting die niet bevorderlijk is voor waaiers. Krijgen we het verhoopte waaierfestival of gaan we eenvoudigweg naar een massasprint? De vraag van de dag.

© photonews

Het antwoord heeft ook zijn gevolgen voor de kanshebbers in deze etappe. Gaan we naar een sprint, dan is het een kans voor een tweede succes op rij voor Quick-Step, met Jakobsen die zijn snelheid al veelvuldig demonstreerde dit seizoen. Ewan is op papier zeker een man die hem kan kloppen, maar heeft een teleurstellende Giro achter de rug.

UITKIJKEN NAAR PHILIPSEN EN VAN AERT

Vanuit Belgisch standpunt is het dan uitkijken naar Jasper Philipsen en Wout van Aert. Philipsen is de man voor de massasprints, kondigen ze bij Alpecin-Deceuninck aan. Van Aert moet elke dag aan de bak als hij in Parijs in het groen wil staan. Maar op korte termijn is dit ook een gelegenheid om geel over te nemen. Al is het Lampaert uiteraard ook gegund om de leiderstrui nog wat langer te dragen.

© photonews

En wat dan met de Denen? Ook Mads Pedersen heeft die gele trui zeker nog niet uit zijn hoofd gezet. Nu het in de tijdrit niet lukte, moet er in één van de ritten in lijn in hun land toch Deens succes komen? Als het wel waaiers worden, hoeft dat ook niet noodzakelijk nadelig te zijn voor mannen als Pedersen, Van Aert en Philipsen, die best wel gebaat zijn bij een lastige koers.

BEIDE SCENARIO'S BOEIEND

In elk geval is het zeker al de moeite om de etappe vroeg genoeg te beginnen volgen. Komen er voor de Grote Beltbrug al waaiers, dan weet je dat het voor de pure sprinters een moeilijke zaak wordt. Ook een eerste sprint van een grote ronde is altijd uiterst boeiend. Beide scenario's zullen wel vermaken. Krijgen we na de tijdritzege van Lampaert meteen een tweede Belgisch feestje in de Tour?