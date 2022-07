Bewondering voor Patrick Lefevere: "Hij staat altijd achter zijn renners"

Patrick Lefevere leidt al decennia een team. Brian Holm en Jan Bakelants hebben bewondering voor hem. "Hij staat altijd achter zijn renners", zeiden ze in Vive le Vélo.

In Vive le Vélo zat Brian Holm aan tafel. Hij is ploegleider bij Quick Step-Alpha Vinyl. Het ging over hoe Patrick Lefevere als teammanager is binnen een ploeg. "Je kan hem altijd bellen", zei Holm. "Hij neemt altijd op. Ook is hij er altijd voor zijn ploeg en vertrouwt hij je voor de volle 100%. Ook als je niet wint."

Jan Bakelants trad hem daarin bij: "Je ziet ook hoe Lefevere Fabio Jakobsen heeft behandeld. Hij staat altijd achter zijn renners. Na zijn zware val is hij meteen beginnen rondbellen om zijn ouders te laten overvliegen. Er werd meteen een plan opgesteld. Ook was er geen haast bij de terugkeer van Jakobsen. Ook had Jakobsen net een nieuw contract van 2 jaar. Hij wist dat hij van Jakobsen niets zou terugkrijgen, maar dat maakte voor hem niet uit."