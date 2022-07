Christophe Vandegoor over de zege van Fabio Jakobsen: "Meteen raak bij de 1e kans, dan haal je een 11/10"

Fabio Jakobsen heeft als debutant meteen de 1e sprintkans gewonnen. "Dan krijg je een 11/10", zei Christophe Vandegoor in de podcast Sporza Tour.

Bij de 1e sprintkans als debutant meteen winnen. Dat deed Fabio Jakobsen in Nyborg. "Hij krijgt van mij een 11/10", zei Christophe Vandegoor in de podcast Sporza Tour. "Hoe sterk moet je dan wel niet in je hoofd zijn na die zware val in de Ronde van Polen."

Ook Sven Nys is lovend over de mentale weerbaarheid van de Nederlander: "Het is al een overwinning op zich dat hij nog snel en explosief is. Hij gaat ook nog eens in duel met Peter Sagan en er is dan niets in zijn hoofd die dan zegt om te remmen. Hij denkt niet meer aan die valpartij. Eigenlijk zijn het 3 overwinningen."