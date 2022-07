Mads Pedersen blijft dromen: "Ik kan nog altijd in Denemarken winnen"

Mads Pedersen heeft een droom om een Tourrit in Denemarken te winnen. In de 1e 2 etappes is het hem niet gelukt, maar hij blijft dromen. In de 3e rit ziet hij nog een kans.

In de 1e rit werd Mads Pedersen 6e. In de 2e etappe zette hij als 1e aan in de massasprint: "Ik opende op 200 meter van de streep, maar Fabio Jakobsen kwam zo snel. Er was niets aan hem te doen. Wij deden alles juist. Hij was gewoon sneller."

"Het is moeilijk om een sprint te winnen met sprinters als Jakobsen", ging Pedersen verder. "Maar ik ben tevreden. Ik heb getoond dat ik kan meedoen met de besten. Als alles goed uitkomt, kan ik zelfs winnen. Winnen in Denemarken is nog altijd mogelijk. Ik heb nog een kans in de 3e rit."