Renner van Intermarché-Wanty-Gobert wint de strijdlust: "Magnus Cort was super sterk"

Sven Erik Bystrom is de strijdlustigste renner van de dag. Hij wou de bolletjestrui. "Maar Magnus Cort was super sterk", zei hij.

In de vroege vlucht zaten Magnus Cort en Sven Erik Bystrøm. Ook waren er 2 renners van B&B Hotels-KTM erbij. "Iedereen wou de bolletjestrui", zei Bystrøm. "Gelukkig kregen we die 2 Fransen van B&B Hotels eraf. Ik wou al in het begin van de klim aanvallen, omdat ik meer kansen heb dan in de laatste 200 meter. Zo konden we die Fransen eraf krijgen."

Cort was een ander paar mouwen. "Hij was super sterk", ging Bystrøm verder. Het was moeilijk. Hij was ook sneller in de sprint, maar ik had een goede dag." Bystrøm nam uiteindelijk de tussensprint voor zijn rekening. Ook kreeg hij de prijs van de strijdlust.