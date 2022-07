Tadej Pogacar beleeft een normale 2e rit: "Ik ben niet gevallen en hopelijk kan iedereen verder"

Tadej Pogacar heeft een normale dag beleefd. Hij was niet betrokken bij een valpartij en hoopt dat iedereen die gevallen is, de 3e rit kan starten.

In de 2e etappe waren er verschillende valpartijen. Het peloton kwam in stukken over de streep. Tadej Pogacar kwam op een lekke band over de streep. Op meer dan 3 minuten na Fabio Jakobsen, maar omdat hij opgehouden werd door die valpartij, kreeg hij geen tijdverlies aangesmeerd. Zo blijft hij 3e in het klassement en behoud hij de witte trui.

"Ik ben niet gevallen", zei Pogacar achteraf. "Maar er lagen veel mensen op de grond. Ik hoop dat iedereen in orde is en in de 3e rit kan starten. Ook van onze ploeg lagen er op de grond. Hopelijk hoor ik goed nieuws als ik straks in de teambus kom."

🎙🇸🇮 @TamauPogi



"Pour moi, tout va bien, je ne suis pas tombé. J'espère que tous les gars qui sont tombés aujourd'hui vont bien et qu'ils seront en mesure de repartir demain."#TDF2022 pic.twitter.com/5apJhUfBaU — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022

"Ik ben blij met het verloop van de etappe", ging Pogacar verder. "Het was geen gekke race, maar er stonden veel mensen aan de kant. Dat deed me denken aan de start vorig jaar. Uiteindelijk was het voor de ploeg een normale dag. Hier en daar voelde ik een duw, maar het was niets ergs."