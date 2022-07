Thijs Zonneveld is onder de indruk van Fabio Jakobsen: "Hij mengt zich terug zonder angst en dat is het knapste"

Fabio Jakobsen is na zijn zware val in de Ronde van Polen weer helemaal terug. Ook Thijs Zonneveld heeft dat gezien. Hij was in Vive le Vélo onder de indruk van de zege van Jakobsen.

Thijs Zonneveld was te gast in Vive le Vélo en sprak zijn bewondering uit over Fabio Jakobsen na diens zege: "Dit is de vervolmaking van zijn comeback. Hij had al vele sprints gewonnen na zijn val in de Ronde van Polen 2 jaar geleden. Daardoor zijn we ook niet verbaasd dat hij ook een rit in de Tour zou winnen, maar soms moet ik me echt vergewissen van de datum waarom hij gevallen is. Het is nog geen 2 jaar geleden."

Ook voor de manier waarop heeft Zonneveld bewondering: "Hij heeft geen angst meer om zich ertussen te gooien. Ook schuwt hij het duel met Peter Sagan niet. Dat is het knapste van zijn comeback. We vroegen ons af of hij fysiek weer in orde zou worden, maar zich er ook weer tussengooien. Dat is nog een stap verder. Ook heeft hij aan zijn verloofde gevraagd of hij nog mocht wielrennen. Ze kijkt niet meer als het een massasprint is."

Eind 2020 had Zonneveld een interview met Jakobsen. "Zijn toekomst was een groot vraagteken", zegt hij daarover. "Hij wist nog niet of hij nog zou kunnen fietsen. Laat staan wielrennen. Dat is nog maar anderhalf jaar geleden. Zijn contract zou eind 2021 aflopen. Hij dacht dat hij daarna naar een fabriek zou moeten."