Groenewegen bedankt iedereen die hem hielp op mentaal vlak: "Van Aert vroeg me of ik zeker was van winst"

Dylan Groenewegen bleef Wout van Aert nog net voor en won zo de derde Touretappe, de laatste op Deense bodem. Ook voor Groenewegen was het na Katowice een strijd met zichzelf.

Het was helemaal geen evidentie dat de Nederlander van BikeExchange-Jayco in Sønderborg naar winst spurtte, gezien het koersverloop. "Met negen kilometer te gaan kwam ik nog ten val, maar ze brachten me terug. Ik had het lastig in de laatste bocht, maar ik had nog genoeg in de benen om mijn sprint te rijden."

Een onderonsje met Van Aert deed hem denken aan een vorige mooie herinnering uit de Tour. "Wout van Aert vroeg me of ik zeker was van winst. In de Tour van 2019 wonnen zowel hij, ik als Mike Teunissen een rit met slechts centimeters verschil en maakten we het grapje dat je altijd moet vieren en dat de overwinning dan wel komt."

MENTAAL MOEILIJKE PERIODE

Nadat Jakobsen, het slachtoffer van die horrorcrash in Katowice, een Tourrit won, deed nu ook dader Groenewegen dat. "Voor mij is het fysiek geen moeilijke periode geweest, maar wel mentaal. Heel veel mensen hebben mij geholpen en mij in deze vorm terug naar de Tour gebracht. Hen moet ik bedanken. Dit is in het bijzonder voor mijn vrouw en mijn zoon."